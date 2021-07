Corona-Impfstoff : Johnson&Johnson: Impfstoff regt Immunantwort gegen Delta an

Die derzeit verfügbaren Vakzine, wurden auf den Wildtyp des Coronavirus ausgerichtet. Doch wie wirksam sind sie gegen die neuen Varianten? Johnson & Johnson gibt eine Antwort für seinen Impfstoff.

New Brunswick | Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson regt nach Angaben des US-Herstellers auch eine „starke und anhaltende“ Immunantwort gegen die Delta-Variante (B.1.617.2) des Coronavirus an. Das gehe aus Labor-Untersuchungen mit Blut von Geimpften hervor, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) in New Brunswick im Bundesstaat New Jersey mit. Eine ...

