Mars-Expedition : Mars-Hubschrauber absolviert dritten Flug

„Ingenuity“ ist erneut abgehoben und und legte rund 50 Meter hin und 50 Meter zurück. Laut Nasa verlief der Flug genau wie geplant.

Washington | Der Mini-Hubschrauber „Ingenuity“ hat einen dritten Flug auf dem Mars absolviert - und ist dabei weiter und schneller geflogen als zuvor. Der Helikopter sei bei dem Flug am Sonntag rund 50 Meter hin und 50 Meter zurück geflogen und habe dabei in einer Höhe von etwa fünf Metern eine Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde erreicht, teilte die US...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.