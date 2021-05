„Tianzhou 2“ : Probleme verzögern Chinas Cargoflug zu Raummodul

Komplikationen beim Start des Raumschiffes „Tianzhou 2“ erhöhen den Druck auf Chinas Raumfahrtprogramm. Satelliten, Raumstation sowie Rover auf Mond und Mars - die Techniker haben alle Hände voll zu tun.

Wenchang | Technische Probleme verzögern weiter den Flug des unbemannten Raumschiffes „Tianzhou 2“ mit Fracht für das Kernstück der zukünftigen chinesischen Raumstation. Nachdem der Start am Vortag schon in letzter Minute verschoben werden musste, verzichtete Chinas Raumfahrtprogramm am Donnerstag darauf, einen zweiten Anlauf zu unternehmen. Die Rakete vom Ty...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.