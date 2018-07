Erwachter Forschergeist : Warum ist das Meer so blau?

Am Strand liegend treten die Alltagssorgen in den Hintergrund – stattdessen kommen neue Fragen auf, etwa nach der Farbe des Meeres

von Sebastian Conradt

22. Juli 2018, 05:00 Uhr

Gibt es etwas Schöneres? Endlich Urlaub, Sonne, Erholung pur! Im Strandkorb den Alltag hinter sich lassen. Am azurblauen Himmel schweben Möwen, das Meer rauscht leise vor sich hin, Kinder buddeln im Sand. Statt der Alltagssorgen kommen nun ganz neue Fragen auf: Warum ist das Meerwasser eigentlich salzig? Warum geht die Sonne immer im Westen unter und wie weit ist es bis zum Horizont? Was liegt dort Merkwürdiges im Spülsaum und was hat es mit Seehase, Lachmöwe und Aalmutter auf sich? Der erwachte Forschergeist verlangt nach Antworten:

Wie kommt das Salz ins Meer?

Bezogen auf die Ozeane und ihre Randmeere wie etwa die Nordsee können das die Wissenschaftler der Meereschemie heute noch nicht erschöpfend beantworten. Zu komplex erscheint das Zusammenspiel von Wasserkreislauf und Mineralienvorkommen. Doch was die Ostsee angeht, ist die Antwort geradezu simpel: Sie erhält ihr Salz ausschließlich durch die 60 Kilometer breite Meerenge zwischen Skagen und Göteborg, die sie mit der Nordsee und dem Atlantik verbindet. Für sich alleine wäre die Ostsee ein Süßwasserstümpel – und genau so ist sie auch entstanden: als Schmelzwassersee, der sich aus den abtauenden Gletschern der letzten Eiszeit speiste. Die Verbindung zu den Weltmeeren erhielt sie erst Jahrtausende später.

Bis in die 1980er Jahre ergoss sich alle zwei bis drei Jahre ein Salzwasser-Schwall von der Nord- in die Ostsee. Seitdem wiederholt sich dieses Ereignis sehr viel seltener. Zuletzt im Herbst 2014 und 2015 konnten Ozeanographen des Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde einen Einstrom feststellen, von denen der erste aber gleich Rekorde brach. Er spülte vier Gigatonnen Salz in die Ostsee und gilt damit als größtes Ereignis seiner Art in den letzten 60 Jahren.

Wie wichtig das Salz für die Tiere und Pflanzen der Ostsee ist, lässt sich leicht an deren Größe und Verteilung in dem Binnenmeer ermessen. Im Kattegat zwischen Dänemark und Schweden existieren beispielsweise rund 800 Arten von Meerestieren, um Bornholm aber nur noch 150 und am nördlichen Ende der Ostsee gerade einmal 50. Bei den Unterwasserpflanzen verhält es sich ähnlich: etwa 125 Rotalgen an Jütlands Küsten stehen weniger als 15 Arten im Bottnischen Meerbusen gegenüber. Das liegt daran, dass die Salinität der Ostsee mit der Entfernung zur Nordsee abnimmt. Während wir im Kattegat mit Werten von 1,5 bis drei Prozent noch einen vergleichsweise hohen Salzgehalt vorfinden, äerreicht der Salzgehalt im Bottnischen und Finnischen Meerbusen gerade noch 0,5 Prozent.

Insgesamt befinden sich in der Ostsee über 100 Gigatonnen Salz, das hauptsächlich aus Natriumchlorid, also Kochsalz besteht. In kleinsten Spuren ist im Meersalz aber das gesamte Periodensystem der Elemente vertreten, was es besonders wertvoll macht. Denn so schwimmen in dem Binnenmeer auch rund 12 000 Tonnen Gold und 900 000 Tonnen Silber herum – und in der Nordsee mit ihrem höheren Salzgehalt sogar etwa 220 000 Tonnen Gold und 16,5 Millionen Tonnen Silber. Deren Gewinnung allerdings ist gänzlich unrentabel.

Sind Seehasen Hasen, die im Meer leben?

Ganz im Gegenteil! Zwar gibt es ein Tier namens Seehase in den Fluten vor unserer Haustür, aber dabei handelt es sich um einen Fisch – und der ist obendrein eher träge. Seine Bauchflossen haben sich im Laufe der Evolution zu einem Saugnapf verwandelt, mit dessen Hilfe der Seehase auf felsigem Grund, zum Beispiel bei Helgoland, andockt. Dort sitzt er dann und frisst seine Nahrung – kleine Fische, Krebse oder auch Quallen. Da er dabei mümmelt wie das langohrige Landtier, ist sein Name eben auch Hase. Von menschlichem Interesse sind vor allem die winzigen Eier des Fisches. Sie werden zu Zigtausenden den gefangenen Tieren entnommen, mit Lebensmittelfarbe eingeschwärzt und gelangen als „deutscher Kaviar“ auf den Markt. Der billige Ersatz schont die Urlaubskasse, das Geschmackserlebnis jedoch hält sich in Grenzen.

Dass es sich bei der Aalmutter ebenfalls um einen Fisch handelt, lässt ihr Name vermuten. Während fast alle Fische Eier legen, aus denen der Nachwuchs schlüpft, bringt die Aalmutter lebende Junge zur Welt, und zwar bis zu 400 auf einmal! Drei bis fünf Millimeter sind die fertig ausgebildeten Fischbabys lang, die in ihrem Lebensraum zwischen Seegras und Algen gute Versteckmöglichkeiten finden. Dass Aale die Nachkommenschaft dieses Fisches seien, beruht allerdings auf einem Irrtum.

Und auch die Lachmöwe hat mit einer irreführenden Namensgebung zu kämpfen. Früher nahmen Vogelkundler an, der Name beziehe sich gar nicht auf eine Lautäußerung, sondern auf flache Seen im Binnenland, sogenannte Lachen, an denen die Lachmöwe einst am häufigsten vorkam. Aber die wissenschaftliche Nomenklatur lässt diese Deutung nicht zu, wird die Lachmöwe lateinisch doch als Larus ridibundus, die lachlustige Möwe, bezeichnet. Wahrscheinlich beruht die Benennung des weißen Küstenvogels auf einer Verwechslung mit der sehr ähnlichen amerikanischen Aztekenmöwe, dort Laughing Gull geheißen, die ihrerseits wirklich lachende Rufe abgibt. Im Dänischen und Englischen umgeht man diesen Lapsus und nimmt lieber Bezug auf den auffällig schokoladenbraunen Kopf der Lachmöwe: von Hættemåge, der Kapuzenmöwe, und von Black-headed Gull ist dort die Rede.

Warum ist das Meer blau?

Auf vielen Kinderbildern bekommt Wasser die Farbe Blau zugewiesen, dabei ist und bleibt es durchsichtig, ganz und gar farblos. Zwar trüben in natürlichen Gewässern auch Schwebstoffe das klare Nass, doch spielt das eine nur untergeordnete Rolle. Dennoch: Das Meer ist und bleibt blau. Wie ist das möglich? Lange Zeit glaubte man, in der Wasseroberfläche spiegle sich der blaue Himmel. Aber auch unter einer Wolkendecke verliert die See nicht ihre Farbe. Was ist also dann der Grund?

In der Ostsee schwimmen rund 12 000 Tonnen Gold und 900 000 Tonnen Silber herum, in der Nordsee sogar etwa 220 000 Tonnen Gold und 16,5 Millionen Tonnen Silber.

Neben dem Verlust von Licht durch Spiegelung an der Meeresoberfläche liegt das auch daran, dass Wasser Licht absorbiert. Die H2O-Moleküle verschlingen die Lichtenergie und wandeln sie in Bewegung um. Dabei sind sie wählerisch: Als erstes nehmen sie sich langwelliges, rotes Licht vor. Schon in zwei Metern Tiefe ist es zur Hälfte verschwunden. Fehlt dieser Teil des Farbspektrums jedoch, erscheint alles grünlich, wie auf vielen Unterwasseraufnahmen zu erkennen ist. In der Wassersäule am weitesten hinab schafft es das kurzwellige und energiereiche, also das blaue Licht. Spätestens ab Tiefen von einhundert Metern wird es sogar zum Alleinherrscher. Summa summarum überlebt also vor allem das Blau im Wasser.

Fabelwesen im Spülsaum? Früher oder später senkt sich bei jedem Strandspaziergang der Kopf, und die Augen suchen das Angespülte nach außergewöhnlichen Fundstücken ab. Abgerissene Pflanzen aus Neptuns Reich sammeln sich dort, Muschelschalen und manchmal auch die golden leuchtenden Tränen der Götter, als die der Bernstein in der Antike angesehen wurde.

Was aber hat es mit Feuersteinknollen auf sich, die ein gleichmäßiges, sternförmiges Streifenmuster aufweisen? Oder langgestreckte Steine zylindrischer Form, die am Ende spitz zulaufen? Letztere werden Donnerkeile genannt, weil sie überlieferten Sagen zufolge bei heftigen Gewittern entstehen. Sie sollen die erkalteten Spitzen der in die Erde eingeschlagenen Blitze darstellen. Tatsächlich handelt es sich bei den gelb-braunen Steinen allerdings um die fossilen Schalen urzeitlicher Tintenfische, die zum Ende der Kreidezeit, also vor rund 65 Millionen Jahren ausstarben. Wissenschaftlich werden die Tiere als Belemniten bezeichnet, was aus dem Griechischen stammt und übersetzt wiederum Blitz bedeutet.

Mit einem Donnerkeil in der Hand wird der Strandforscher also plötzlich zum Paläontologen, und Gleiches gilt bei dem auffällig gestreiften Stein. Er birgt das ebenfalls vor Jahrmillionen mineralisierte Gehäuse uralter Seeigel in sich. Bei genauer Betrachtung offenbaren die strahlenförmigen Streifen ein feines Punktmuster. An diesen Punkten waren die Stacheln der Seeigel wie mit kleinen Kugelgelenken beweglich verankert.

Wie weit ist der Horizont entfernt?

Um zu ermitteln, wie weit der äußerste sichtbare Punkt des Meeres, der Horizont also, entfernt liegt, braucht es den Satz des des Pythagoras, das Wissen um den Erdradius und die eigene Körpergröße. Die Strecken vom Erdmittelpunkt zum Horizont und vom Horizont zu den Augen des Betrachters bilden dann das rechtwinklige Dreieck, der Weg vom Erdinnern bis zum Augapfel die sogenannte Hypotenuse. Da die Erde zwar keine Scheibe, aber auch keine gleichmäßige Kugel ist, variiert der Erdradius in Abhängigkeit vom Standort; am Äquator ist er größer als an den Polen. An den deutschen Küsten beträgt er etwa 6365 Kilometer. Ausgehend von einem 1,80 Meter großen Betrachter ergibt sich somit eine Entfernung zum Horizont von rund 4,8 Kilometern.