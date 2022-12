Logo xl Logo xl Mariana Leky ist die Autorin von „Was man von hier aus sehen kann“, „Die Herrenausstatterin“ und „Kummer aller Art“. Foto: DuMont Buchverlag up-down up-down Liebeskummer an Silvester Mariana Leky: „Liebeskummer wird schlimmer, je älter man wird“ Von Flora Hallmann | 29.12.2022, 14:00 Uhr

An den Feiertagen haben wir Zeit für Familie, Freunde – und die Liebe. Aber was, wenn wir genau dann Liebeskummer haben? Autorin Mariana Leky über die erste Liebe, was man für Menschen mit Liebeskummer tun kann und warum wir uns trotz allem immer wieder trauen, uns zu verlieben.