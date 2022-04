Merab Ninidze begeistert das deutsche Publikum als Doktor Ballouz. FOTO: ZDF Schauspieler Merab Ninidze Haben Sie es satt, den „Russen vom Dienst“ zu spielen? Von Marcus Tackenberg | 14.04.2022, 11:13 Uhr

Sein Gesicht kennen wohl die meisten in Deutschland, die gerne Krimis, Mafia- und Spionagefilme schauen. Doch sein Name ist vielen unbekannt: Merab Ninidze. Dabei spielte er in großen Hollywood-Produktionen den Bösewicht.