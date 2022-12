Männer und Frauen riechen Bratäpfel auf unterschiedliche Weise. Foto: IMAGO IMages / Panthermedia up-down up-down Logo xl Logo xl Geruchsforscherin im Interview Geruch der Weihnacht: Warum einige Menschen Bratapfel nicht riechen können Von Peter Riesbeck | 08.12.2022, 14:00 Uhr

Was machen die Aromen der Vorweihnachtszeit mit uns? Die Chemikerin Andrea Büttner weiß mehr und berichtet zudem von Gerüchen in der Paarberatung und darüber, wie es in Europa früher gerochen hat.