Der Welterfolg „Hamilton“ kommt nach Hamburg. FOTO: Daniel Boud Neues Musical in Hamburg „Hamilton“ ist die Heldengeschichte, die Deutschland jetzt braucht Von Katharina Preuth | 02.06.2022, 14:00 Uhr

Hamburg ist die Musical-Hauptstadt Deutschlands. Mit „Hamilton“ reiht sich ab Oktober ein neues international erfolgreiches Stück in die lange Liste großer Aufführungen ein. Ein Besuch am Broadway in New York, wo „Hamilton“ seit 2015 läuft.