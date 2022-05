Eine der bekanntesten Kinofilme in Deutschland: „Titanic“ mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. FOTO: imago images/Cinema Publishers Collection Quiz Erkennen Sie diese Kinofilme an nur einem Bild? Von Torben Kessen | 05.05.2022, 14:00 Uhr

James Bond, Harry Potter oder Dirty Dancing - diese Filme sind echte Klassiker und lockten Millionen Menschen in die Kinos. Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie die Blockbuster an nur einem Bild erkennen?