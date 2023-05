Das Pfingsthochamt gehört zu den wichtigsten Messen im Jahr. Foto: imago images/Eibner Europa (Symbolfoto) up-down up-down Geburtsstunde der Kirche Das Quiz zum Fest: Was wissen Sie über Pfingsten? Von Alina Groen | 28.05.2023, 11:58 Uhr

Die Pfingsttage stehen an und viele freuen sich auf ein verlängertes Wochenende. Doch wissen Sie, was an Pfingsten gefeiert wird und welche Bedeutung das Fest für Christen hat? Testen Sie ihr Wissen im Quiz.