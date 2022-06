Briefe an Julia: Tausende Menschen als aller Welt schreiben jedes Jahr an die tragischen Heldin William Shakespeares. Eine Gruppe Freiwilliger antwortet. FOTO: Nina Kallmeier Briefe an Romanheldin In Verona gibt Shakespeares Julia exklusive Liebestipps Von Nina Kallmeier | 02.06.2022, 14:00 Uhr | Update vor 3 Std.

Die Geschichte von William Shakespeares „Romeo und Julia“ hat auch 425 Jahre nach der Uraufführung nicht an Faszination verloren. In Verona, wo die Tragödie der beiden Liebenden spielt, kommen jedes Jahr Tausende Briefe für Julia an. „Julias Sekretärinnen“ beantworten sie.