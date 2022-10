Brustvergrößerungen gehören zu den fünf beliebtesten schönheitsmedizinischen Eingriffen in Deutschland. Foto: imago images/YAY Images up-down up-down Logo xl Logo xl Boom der Ästhetischen Medizin Schönheits-OPs: Der soziale Druck wächst, etwas machen zu lassen Von Eva Dorothée Schmid | 13.10.2022, 14:00 Uhr

Brüste, Gesicht, Po: Der moderne Mensch optimiert sich so stark wie nie zuvor. Die Zahl der Schönheitsoperation steigt ständig. Wer begibt sich in die Hände von Schönheitschirurgen und was kostet das überhaupt? Das erklärt Psychologin Ada Borkenhagen.