Bestsellerautorin Dörte Hansen. Foto: Sven Jaax up-down up-down „Mittagsstunde“ kommt ins Kino Autorin Dörte Hansen spricht im Alltag plattdeutsch Von Joachim Schmitz | 14.09.2022, 17:41 Uhr

Dörte Hansens „Mittagsstunde“ kommt mit Charly Hübner in der Hauptrolle ins Kino, ihr neuer Roman erscheint in Kürze. Im Interview erzählt die Schriftstellerin über ihr Leben in der Stadt und auf dem Land und die Mühen des Schreibens.