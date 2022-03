Stundenlang zu zweit auf dem Deich sitzen ohne viele Worte zu wechseln - auch das können Norddeutsche. FOTO: Hauke-Christian Dittrich Daran erkennt man einen Auswärtigen Zehn Dinge, die ein Nordlicht nie sagen würde Von Yannick Kitzinger | 31.03.2022, 11:27 Uhr

Woran erkennt man einen Norddeutschen? An seiner Kleidung oder seinem Namen? Vielleicht. Am besten unterscheidet man Norddeutsche und Auswärtige allerdings an dem, was sie sagen. Denn es gibt so einige Begriffe und Redewendungen, die ein echtes Nordlicht nie in den Mund nehmen würde.