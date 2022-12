So besinnlich die Adventszeit auch ist – der Geschenkekauf kann sie zu einer stressigen Zeit werden lassen. Und zu einer teuren. Foto: Unsplash/Kira auf der Heide up-down up-down Logo xl Logo xl Inflation und Energiekrise Umfrage: Wie viel Geld geben Sie für Weihnachtsgeschenke aus? Von Christian Ströhl | 15.12.2022, 14:00 Uhr

In Zeiten von Inflation und Energiekrise sitzt das Geld bei vielen nicht so locker wie sonst in der Weihnachtszeit. Doch kommt auch Sparen bei Geschenken infrage? Verraten Sie uns: Wie viel Geld geben Sie für Weihnachtsgeschenke aus?