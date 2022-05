Nach dem Tatort seien für ihn die Türen zu einer bunten Welt aufgegangen, sagt Oliver Mommsen. FOTO: imago images/Stephen Wallocha Neue ARD-Reihe „Schule am Meer“ Schauspieler Oliver Mommsen hatte Startprobleme mit den Norddeutschen Von Joachim Schmitz | 12.05.2022, 14:00 Uhr

Die Tatort-Zeit für Oliver Mommsen ist vorbei. Dafür feiert er im St.-Pauli-Theater an der Reeperbahn nächste Woche Premiere mit „Das perfekte Geheimnis“, in der ARD ist er ab 20. Mai in der in Flensburg angesiedelten Reihe „Schule am Meer“ als Foodblogger zu sehen.