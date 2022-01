Dieser Modeausdruck muss weg : „Alles gut“: Eine Sprechfloskel und warum sie uns aufregen sollte

Alles gut! Warum sagen wir das, wenn eigentlich alles schlecht ist? Die Sprachfloskel verkleistert die offene Kommunikation. Alles gut? Warum wir diesem Modeausdruck endlich den Kampf ansagen sollten.

Schwerin | Wie war die Party? Alles gut! Hat die Pizza geschmeckt? Alles gut! Kann ich Dir helfen? Alles gut! Wo wir auch gehen und stehen, was wir auch machen und meiden – eine Floskel ist stets mit dabei. Alles gut: Zwei Wörter, drei Silben haben sich vom stillen Gast in unserer Sprache zum allgegenwärtigen Tool in so gut wie jedem Gespräch gemausert. Sein Geh...

