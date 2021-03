Zum 50. Jubiläum der Sendung : Warum kräuselt sich Geschenkband? Maus-Vater Armin Maiwald weiß es!

Die Maus wird 50. Ihr Miterfinder Armin Maiwald erinnert sich an den Streit um kräuselndes Geschenkband und einen Ausflug in All.

Köln | Wenn man Armin Maiwald den „Vater der Maus“ nennt, lächelt er nur milde. „Sagen Sie doch, was Sie wollen!“, sagt er, aber man merkt, dass es ihm gefällt. Damals, vor 50 Jahren, als die Sendung mit der Maus das Licht der Fernsehwelt erblickte, war er 30, ein junger Mann und junger Vater. „Aber für meine Kinder habe ich das nicht gemacht, nee“, sagt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.