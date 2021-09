Weibliche Genitalverstümmelung : Grausames Ritual an Mädchen: „Jetzt werdet ihr beschnitten“

Mit vier Jahren wurde Layla gegen ihren Willen beschnitten. Safaa war acht und ein fröhliches Kind, als ihr Leben sich für immer verdunkelte. Zwei Frauen aus dem Sudan schildern ein schlimmes Ritual.

Kiel | Es war ein schöner Tag in den Sommerferien, als das Unglück in Safaas Leben trat. Mittags hatte die Achtjährige mit ihrem Onkel Gemüse und Brot besorgt, sie mochte es, mit ihm einkaufen zu gehen. Nun spielte sie mit anderen Kindern im Hof des großen Hauses ihrer Familie. Das Haus stand in Kosti, einer Stadt im Süden Sudans, und Safaa liebte ihr Leb...

