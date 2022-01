Sprachkolumne „Wortklauber“ : Augenglas: Der James Bond der Klosterwelt hat es auf der Nase

Alte Wörter: In der Sprachkolumne "Wortklauber" geht es Sprachschätze, die in Gefahr sind, verloren zu gehen. Das Wort heute: Augenglas.

Schwerin | Dieser William von Baskerville ist ihm nicht ganz geheuer, dem braven Novizen Adson von Melk. Der Kirchenmann in der Kutte führt im Reisesack mit sich, was er Maschinen nennt – darunter etwas, was für das finstere Mittelalter ganz unerhört ist: Augengläser! Umberto Eco lässt Adson von Melk die Geschichte aufschreiben, die seinen Weltruhm als Romancier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.