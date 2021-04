Karpfen, Forelle und Co. : Fisch-Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit Fischen aus?

Fische gibt es in allen Formen und Farben. Aber wissen Sie genau, was sich in den Flüssen, Seen und Meeren tummelt?

Hamburg | Egal, ob in der freien Wildbahn oder im heimischen Aquarium – Fischarten gibt es viele. Sie können eher unscheinbar oder wahre Paradiesvögel sein – die Vielfalt ist gigantisch. Stellen Sie in diesem Quiz Ihr Wissen rundum die Meeres- und Seebewohner unter Beweis. Können Sie alle zehn Fische richtig zuordnen? Embeded Playbuzz Mehr Ratespaß: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.