Gemeinsam mit 34.000 Followern : Gott ist auf Instagram: So will eine Pastorin ihre Kirche ändern

Auf ihrem Instagram-Account „Seligkeitsdinge“ folgen Pastorin Josephine Teske mehr als 34.000 Menschen. Neben ihrer Stammgemeinde hat die 34-Jährige im Internet eine zweite Gemeinde aufgebaut.

Osnabrück/Büdelsdorf | Ihr Glaube ist unerschütterlich. Zumindest der an Gott. Der an die Kirche, in der Josephine Teske Pastorin ist, hingegen kommt immer wieder ins Wanken. Zu starr erlebt sie viele Amts- und Würdenträger dort, zu sehr im Alten verhaftet. Und voller Angst. Die Kirche – egal ob evangelisch oder katholisch – ist in der Krise. Einer Glaubenskrise. Seit Ja...

