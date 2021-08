Hauptdarsteller bei „Das verwunschene Kind“ : Nach verschobener „Harry Potter“ Premiere: Vincent Lang sucht Magie im Alltag

Die Premiere des Harry-Potter-Theaters platzte 2020 kurzfristig. Ein Schock für Hauptdarsteller Vincent Lang. Wir haben ihn in Hagenbecks Tierpark getroffen – in dem jede Menge "phantastische Tierwesen" zu finden sind.

Hamburg | „Mist, wieder daneben.“ Vincent Lang wirft Popcorn in die Luft und versucht, es mit dem Mund aufzufangen. Es klappt nicht oft. Das Popcorn einfach so zu essen, würde nicht zu ihm passen. Beim Spaziergang durch den Zoo sucht der Schauspieler immer nach Beschäftigung, reißt Blätter am Wegesrand ab, betrachtet sie eine Weile und wirft sie dann zurück in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.