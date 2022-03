Immobilienmarkt im Norden : Hohe Preise, steigende Zinsen: Das sollten Hauskäufer beachten

Markus Mainka via www.imago-images.de

Wenig Angebot bei Bestandsimmobilien und Baugrundstücken, explodierende Preise und nun steigen die Zinsen: Der Traum vom Haus oder der Eigentumswohnung ist schwer zu realisieren. Der Verbraucherschutz gibt Tipps.

Kiel/Rostock | Nur die Hälfte der Deutschen kann die vier Wände, in denen sie lebt, auch ihr Eigentum nennen. Die Pandemie hat den Wunsch nach einem Eigenheim noch einmal verstärkt. Der Markt hält jedoch nicht genügend Angebot für die hohe Nachfrage bereit. Die Folge ist bekannt: Der Boom hat die Immobilienpreise in vielen Regionen derart in die Höhe getrieben, dass...

