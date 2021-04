Emotionale Achterbahnfahrt : Gut integriert und trotzdem droht die Abschiebung: Das Schicksal der Familie Rakhaieva

Familie Rakhaieva aus der Ukraine hat auf einen Neuanfang in Deutschland gehofft. Doch es droht die Abschiebung.

Schwerin | Familie Rakhaieva hat es geschafft, eigentlich. Vor sechs Jahren ist sie vor Bombenangriffen in der ukrainischen Stadt Lugansk nach Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern geflohen. Das Örtchen liegt idyllisch am See, nicht weit von der Landeshauptstadt Schwerin. Es ist ruhig, nur selten blicken Außenstehende auf das Dorf: Zuletzt vielleicht 1993, als P...

