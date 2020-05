Interview mit dem Satiriker („heute-show“) : Dietmar Wischmeyer: Warum Stadtleben wegen Corona ätzender ist als sowieso schon

Wer kommt nach Merkel? Diese Frage kann Dietmar Wischmeyer nicht beantworten. Er verrät aber, wer es nicht sein wird.

von Arne Köhler

14. Mai 2020, 14:02 Uhr

Osnabrück | Eigentlich hätte Wischmeyer, der sich selbst als Humor-Facharbeiter bezeichnet, in diesen Tagen als „Günther, der Treckerfahrer“ auf norddeutschen Bühnen gestanden. Doch dann kam aus bekannten Gründen alles anders. Wir erreichen den 63-jährigen Radio- und TV-Satiriker am Telefon.

Herr Wischmeyer, ist der Humor-Facharbeiter im Homeoffice?



Wenn ich meine Texte für die Radiosender und für die ZDF-heute-show schreibe, dann mache ich das sowieso immer zu Hause. Insofern ist es für mich nichts Neues. Wobei „Home Office“ übersetzt ja eigentlich „Innenministerium“ heißt. Da wäre ich jetzt natürlich auch lieber als bei mir zu Hause.

Sind Sie auch in Kurzarbeit?

Gewissermaßen. Mir ist eine komplette Tour ausgefallen. Sogar die Ausweichtermine sind inzwischen ausgefallen. Jetzt drängt alles in den Herbst hinein, wo eigentlich schon eine andere Tour beginnen sollte… Das ist alles ganz tragisch, nicht nur, weil es hohe finanzielle Verluste mit sich bringt. Auch die ganze Infrastruktur geht drauf.

Was befürchten Sie konkret?

Die Leute, die im Zusammenhang mit einer Künstler-Tournee arbeiten, sind fast ausschließlich Selbstständige. Wenn die keine Rücklagen haben, müssen sie überlegen, ob sie vielleicht zum Amazon-Kurierfahrer umschulen oder irgendetwas anderes machen, das in Zukunft noch gebraucht wird und nicht auf so tönernen Füßen steht wie Veranstaltungen in Epidemie-Zeiten… Wir treten ja meist nicht in den ganz großen Hallen auf, die in städtischem Besitz sind und Corona überdauern werden, sondern in kleinen Läden mit vielleicht 250 bis 1000 Besuchern. Für die wird es sehr schwer. Da hilft es auch nichts, wenn die Künstler überleben, wenn sie hinterher keine Orte mehr haben, an denen sie auftreten können.

Viele Künstler sind stattdessen zurzeit im Internet zu sehen. Wäre das auch etwas für Sie?

So schön es auch ist, dass man jetzt im Netz alles Mögliche anschauen kann, vom Orgelkonzert bis zum Kabarett, bleiben dabei zwei Dinge auf der Strecke, die zum Wesen der Kultur gehören. Erstens, dass man sie gemeinsam mit anderen rezipiert. Und zweitens, dass der Künstler davon leben kann. Für den Moment mag das mit dem Internet ja in Ordnung sein, aber ich bin gespannt, ob sich die Kunden jemals wieder davon lösen werden, alles umsonst zu bekommen. Wir haben das in anderen Bereichen gesehen, nicht zuletzt im Journalismus: Wenn man seine Arbeit einmal verschenkt hat, ist es ganz schwer, hinterher eine Firewall zu errichten und Abo-Gebühren zu verlangen.

Haben Sie schon überschlagen, was Sie Corona kosten wird?

Gott sei Dank noch nicht. Diese bittere Wahrheit wird mich erst am Ende des Jahres ereilen. Ich bin aber noch nicht so verarmt, dass ich Zuschüsse beantragen müsste. Ich habe, wie das ein anständiger Niedersachse macht, Rücklagen gebildet. Früher war es der Rübenkeller, heute ist es das Bankkonto. Zumal ich in der beneidenswerten Lage bin, dass ich einen festen Vertrag mit einem Radiosender habe. Solange ffn es noch aushält, wird es der Sender auch mit mir aushalten, denke ich.

Jörg Kyas





Sind Satiriker eigentlich systemrelevant?

Nein. Auch wenn die ganzen Lobbyisten versuchen, die Kultur für systemrelevant zu erklären, nach dem Motto: „Der Mensch braucht eine Oper in der Stadt!“ Einen Scheiß braucht der! Da sprechen die Besucherzahlen ganz klar dagegen. Natürlich kommt jetzt jeder um die Ecke und behauptet, dass das, was er tut, unverzichtbar ist. Wenn aber der Opernintendant sagt, er ist systemrelevant, dann kann das auch der Mann vom Blumenladen sagen. Auch Blumen erfreuen die Seele.

Aber ist Humor nicht gerade in der Krise wichtig?

Lachen und Humor helfen natürlich über vieles hinweg. Deshalb ist Satire in Diktaturen ja immer sehr lebendig: Im Dritten Reich gab es zum Beispiel wirklich gute Hitler-Witze. Aber gegen wen will man denn in der Corona-Krise wettern? Gegen die Chinesen oder gegen Trump, weil der zu spät reagiert hat…? Es gibt vielleicht Teilschuldige, aber der große Böse – den gibt es bei Corona nicht.

Das Hauptthema Ihrer Satire ist doch aber ohnehin eher der normale Mitmensch, dessen Marotten Sie zielsicher aufspießen. Da tut sich gerade doch so einiges…

Klar, vor allem das urbane Leben hat sich dramatisch verändert. Da sind schon Leute, die ihr Essen sonst immer im Mittagsbistro zu sich nehmen, zum Gemüsestand gegangen und haben gesagt: „Ich hätte gerne einen Caesar Salad!“. Und auch auf dem Land können nicht alle einfach in ihren Garten laufen und ein paar Radieschen ausbuddeln – weil sie den Garten schon im letzten Jahr in eine Schotterfläche umgewandelt haben.

Zwischen Stadt und Land gibt es aber doch sicher große Unterschiede?

Der Landmensch reagiert natürlich ganz anders auf Kontaktbeschränkungen als der Städter, der ja zu mehr als 50 Prozent in einem Single-Haushalt lebt. Wenn man die alle bei Parship zwangsregistrieren lassen würde, wäre die Wohnungsnot behoben… Ich selbst wohne auf dem Land in einer nicht mehr sehr angesagten Lebensform: mit Frau und Hunden in einem Eigenheim mit großem Garten und ohne Anbindung an den ÖPNV, dafür allerdings mit Glasfaseranschluss, was ja schon das halbe Leben ist. Wenn ich wegen Corona keine Freunde besuchen kann, und auch keine bei mir vorbeikommen, gibt es im Garten und im Haus immer etwas zu tun. Langeweile kommt nicht auf. Ich werde mit Sicherheit nicht zum krankhaften Netflix-Binge-Watcher.

Auf dem Lande hat man es in Corona-Zeiten also besser?

Dort hat man es sowieso immer besser. Davon bin ich fest überzeugt. In der Stadt zu wohnen ist doch grauenhaft!

Das müssen Sie erklären.

In der Stadt ist es laut und eng, und es stinkt nach Döner, wenn man durch die Fußgängerzone geht. Man muss, wenn man Grün sehen will, in einen Park gehen, der einem nicht gehört und wo andere, fremde Menschen sind. Und immer, wenn man sein Haus verlässt, kostet irgendetwas Geld. Ich wüsste nicht, was ich da soll.

Und durch Corona geht jetzt zusätzlich vieles den Bach herunter?

Corona gefährdet das, was eh schon gefährdet war. Bestes Beispiel ist der Einzelhandel, der vorher schon an der Existenzgrenze krepelte. Der kriegt jetzt den finalen Todesstoß. Nicht, weil Amazon böse ist, sondern weil es einfach besser ist. Strukturell kann der Einzelhandel dem nichts entgegensetzen, auch nicht die viel zitierte Beratung. Die wollen die meisten Leute nämlich gar nicht, weil sie viel besser selbst im Internet nachgucken können. Die Folge ist die weitere Verödung der Innenstädte. Was soll da denn künftig stattfinden? Noch mehr Shisha-Bars und Döner-Buden und Betwin? Selbst die Mobilfunkanbieter verabschieden sich doch schon aus den Innenstädten. Es wird natürlich immer noch Einzelhändler geben, aber ein Großteil der Grundversorgung wird nicht mehr darüber stattfinden.

Das klingt ziemlich pessimistisch. Viele sagen ja in der gegenwärtigen Krise: „Gott sei Dank ist wenigstens Mutti noch da!“ Denken Sie das auch?

Ja, da höre ich auch die seltsamsten Sachen. Bis hin zu: „Die Merkel wird noch mal antreten, denn wer danach kommt, kann ihr nicht das Wasser reichen.“ Aber wenn sie jetzt aufhört, und das hoffe ich für sie, hat sie echt einen guten Abgang hingelegt! Das hat kein Kanzler vor ihr geschafft. Die sind alle aus dem Haus gejagt worden.

Wer kommt danach?

Das ist ja wieder völlig offen. Die Streithähne von vor vier Monaten – die kennt man doch zum Teil schon gar nicht mehr.

Merz ist jedenfalls durch.

Merz ist komplett durch. Und Röttgen war schon durch, bevor er angetreten ist. Obwohl er, wie einige sagen, ein Kanzlergesicht hat. Was das auch immer ist.

Viele hatten fest mit Habeck gerechnet.

Das ist ein intelligenter Mensch, der viel Zuspruch hatte, nicht nur von weiblichen Schwärmerinnen. Jetzt erzählt er, die leer stehenden Hotels sollten doch einfach während der Corona-Zeit ihre Ölheizungen ausbauen und sie durch neue, umweltfreundliche ersetzen. Wie kann man nur so unendlich blöd sein und so etwas raushauen?! Oder damals, als er vor der Landtagswahl sinngemäß forderte, Thüringen müsse vom Faschismus befreit werden. Das sind absurde Sätze, die er aus Versehen sagt – oder warum auch immer. Aber auch er ist durch. Muss man leider so sagen.

Der nächste Kanzler wird auch kein Niedersachse sein.

Nein. Der nächste Kanzler wird auch hoffentlich kein Saarländer sein. Der nächste Kanzler könnte womöglich ein Nordrhein-Westfale sein, was die Sache aber nicht besser macht.

Oder ein Bayer.

Das glaube ich nicht, weil die Deutschen keine Bayern wählen, was letztlich eine Form von Rassismus ist. Dabei ist Söder gar kein Bayer, sondern Franke. Aber das kann man von hier aus ja nicht so richtig unterscheiden. Söder ist, wenn man den Umfragen glaubt, total beliebt bei den Leuten. Aber die CDU-Mitglieder werden ihn als CSU-Mann nicht wählen, also wird er auch nicht Kanzler. Es wird wohl tatsächlich so eine Kompromissfigur wie Laschet.

Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass sich Laschet und Niedersachsens Innenminister Pistorius ziemlich ähnlich sehen?

Laschet hat nicht diesen Sprachfehler wie Pistorius. Sobald er spricht, weiß man es. Die Karriere von Pistorius ist aber ja auch etwas abgeknickt. Ich weiß nicht, ob er wirklich an diese SPD-Vorsitz-Nummer geglaubt hat. Das war doch im Vorfeld schon klar, dass einer seiner Couleur bei den völlig durchgeknallten SPD-Mitgliedern überhaupt keine Chance hat. Wobei ja die Gewinner, Esken und Walter-Borjans, überhaupt keine Rolle spielen. Selbst bei der SPD sagt man doch jedes Mal, wenn Esken den Mund aufmacht: „Ja, ja, ja, du mich auch. Setz dich mal wieder hin.“ Aber wen hätte die SPD denn noch aufzubieten…?

Steinmeyer zumindest ist anderweitig beschäftigt.

Als Bundesschleiereule hat er seinen Job gefunden und kann Orakel sprechen. Vielleicht muss wirklich der Scholzomat noch mal ran. Der ist für mich sowieso ein Phänomen. Nach dieser desaströsen Niederlage bei der Wahl zum SPD-Parteivorsitzenden hätte sich jeder andere ins Schwert gestürzt. Er ist immerhin der Mann, der als letztes lebendes Mitglied seiner Partei eine absolute Mehrheit holen konnte. Eigentlich hätten die Mitglieder einen Kniefall machen müssen: „Danke, Olaf, dass du es für uns machst. Du bist der Größte!“ Stattdessen wählen sie eine Flitzpiepe aus NRW, der schon als Finanzminister kein großes Licht war, und ein völlig unbekanntes Wesen aus dem Schwarzwald. Und Scholz? Der tut so, als ob nichts gewesen wäre. Das ist doch der Hammer! Wenn man bei dem an der Haut kratzt, kommt wahrscheinlich Metall.

Und was ist mit Christian Lindner?

Stimmt, den gibt es auch noch… Ab und zu taucht er unrasiert im Fernsehen auf und will irgendwas. Die FDP hat kein eigenes Politprogramm mehr, sondern nörgelt nur noch an irgendwelchen Sachen rum, die nicht weit genug gehen – oder zu weit. Und das war es dann auch.

Wo ist der politische Lichtblick in diesen düsteren Zeiten?

Die Selbstzerstörungskraft der AfD finde ich zum Beispiel eine schöne Sache. Da habe ich auch immer dran geglaubt, denn bisher haben sich noch alle rechten Parteien irgendwann selbst zerfleischt. Kein von Campino organisiertes „Rock gegen rechts“ hat so eine Macht wie die Selbstzerfleischungskraft dieser Parteien. Sie haben den Lucke weggebissen, die Petry, jetzt den Meuthen. Das klappt schon!

Übrigens: Claudia Roth ist diesen Freitag 65 Jahre alt geworden!

Herzlichen Glückwunsch nachträglich! Inzwischen ist sie ja Bundestagsvizepräsidentin mit Chauffeur und Büro. Wer hätte das gedacht? Diese Heulsuse in dem zu grünen Kleid und den zu gefärbten Haaren – dass die es als eine der ganz wenigen aus der alten Garde schafft, noch in vorderster Front vorzukommen. Nicht Renate Künast und auch nicht Jutta Ditfurth, die inzwischen tragischerweise bei ihren Anhängern um Geld betteln muss. Sondern Claudia Roth. Alle Achtung! Aber sie ist natürlich auch sehr authentisch: Ich nehme ihr den ganzen Unsinn ab, den sie erzählt. Und das ist mehr, als viele andere von sich sagen könnten.

Claudia Konerding





Deutschland ist für Sie gerne mal „das Land der Bekloppten und Bescheuerten“. Warum macht es so viel Spaß, sich von Wischmeyer beleidigen zu lassen – oder glauben die Leute, dass immer nur die anderen gemeint sind?

Das merkt man besonders dann, wenn ich über bestimmte Gruppen lästere – etwa über Spätgebärende, die mit Zwillingskinderwagen in den Cafés rumschieben und sich um 11 Uhr den ersten Prosecco reinpfeifen. Genau die sitzen dann lachend im Publikum und sagen: „Solche kenne ich auch bei uns in der Stillgruppe!“ Allerdings muss man auch sagen, dass die Deutschen inzwischen sehr gut über sich selbst lachen können – gerade auch, wenn sie sich selbst wiedererkennen.

Ich habe gelesen, dass Ihr Lieblingsstilmittel „ein bewusst überspitztes misanthropisches Menschenbild“ ist. Eine gute Beschreibung?

Wie heißt noch mal dieser englische Spruch…? „I like mankind – it’s people I can’t stand!“…

… also „ich liebe die Menschheit, aber die Leute kann ich nicht ausstehen“?

Genau. Und das ist auch meine Haltung. Die Menschheit ist schon toll. Die Natur – oder wie die Sentimentalen sagen: die Schöpfung – ist ja im Grunde ein richtiges Arschloch, nicht erst seit Corona. Die versucht, wo es nur geht, uns das Leben schwer zu machen. Sie ist auch nicht „nachhaltig“ oder „im Gleichgewicht“, sondern sie mordet und tötet. Der Mensch hat es in 600 000 Jahren geschafft, diesem Schweinehund mittlerweile 76 durchschnittliche Lebensjahre abzutrotzen. Das ist doch eine großartige Leistung! Die einzelnen Mitglieder der Menschheit aber, die finde ich zum Teil wirklich ganz schrecklich.

Das klingt, als kämen Sie ganz gut allein zurecht.

Ich brauche jedenfalls nicht so viele Leute um mich herum. Meine Familie, meine Freunde, der weitere Bekanntenkreis – auf die bin ich angewiesen, und denen würde ich immer helfen. Alle darüber hinaus erkläre ich mir rein rational. Ich bringe nicht deshalb keine anderen Leute um, weil ich sie so sympathisch finde, sondern weil ich finde, dass es falsch ist, andere umzubringen. Deshalb erkläre ich mich aber nicht mit der ganzen Menschheit solidarisch. Das wäre im Übrigen auch unnatürlich.

Das müssen Sie erklären.

Wenn 300 Schimpansen in einem Flugzeug sitzen, hätten die sich nach fünf Minuten alle gegenseitig umgebracht. Menschen sitzen brav stundenlang nebeneinander. Das haben wir uns mühsam antrainiert. Moral ist aber keine inhärente Tatsache, sondern etwas, das man durchdenkt und für richtig hält. Insofern ist mein Verhältnis zu den anderen Teilnehmern an diesem Dasein ein durchdachtes – und kein empathisches.

Und dann kommt Corona und stellt die ganze Zivilisation auf die Probe. Im Grunde spannend zu beobachten!

Wenn man selbst nicht beteiligt wäre, wäre es richtig toll! Ja, Corona bringt gerade vieles ins Wanken, und der Ausgang ist absolut offen. Letztes Jahr war noch „Fridays for Future“ das große Thema, Klimawandel und was bis 2030 alles passieren muss, und das Auto ist böse, und der ÖPNV ist ganz toll. Mittlerweile wirst du im ÖPNV infiziert, und im Auto bist du sicher. Es hat sich alles verdreht. Fest steht, dass alle Vorhersagen nicht eingetroffen sind. Weder hat es einen Atomkrieg gegeben, noch hat der Club of Rome mit seinen Prognosen in den Siebzigern recht behalten. Auch der Ölhahn wurde nicht zugedreht. Stattdessen gibt es das Zeug im Überfluss. Es passiert so viel Unvorhergesehenes, dass ich mich schon darauf freue, dass noch weiteres Unvorhergesehenes passieren wird. Es kann ja durchaus auch etwas Positives sein!

Apropos „Fridays for Future“ – ich habe Sie schon über Greta Thunberg scherzen hören. Trotzdem sind Sie nicht ins Visier der Twitter-Humor-Polizei geraten.

Die meisten Humoristen haben heute nur ein Produkt auf dem Markt, und das sind sie selbst. So ist es auch bei Dieter Nuhr, auf den Sie ja anspielen. Ich wollte das nie. Ich bin in vielen Rollen unterwegs, aber ich bin mit diesen Rollen nicht identisch. Ich bin die Arschkrampe Kurt, ich bin Günther, der Treckerfahrer, und ich bin der kleine Tierfreund. Ich bin die Landfrau Frieda und der Spießbürger Willi Deutschmann. Wenn ich immer nur Dietmar Wischmeyer wäre, dann würde man ganz schnell davon ausgehen, dass ich das, was ich in einer satirischen Form sage, auch privat denke. Genau in diese Falle ist Dieter Nuhr getappt. Der wird nicht mehr als Satiriker wahrgenommen, sondern als Meinungspolitiker.

Das gilt allerdings auch für Jan Böhmermann, der es inzwischen gar nicht mehr mit Humor versucht, sondern mit viel Wut im Bauch als Aktivist für die gute Sache auftritt.

Als Künstler der linke Prophet sein zu wollen halte ich auch für den falschen Weg. Daran sind schon ganz andere gescheitert. Wenn zum Beispiel Rockmusiker zwischen zwei Liedern etwas Politisches vor sich hin murmeln, wird es in der Regel peinlich. Das ist bei Böhmermann nicht der Fall, denn es ist ja kein dummes Zeug, was er erzählt. Aber es ist natürlich auch nicht witzig. Aber vielleicht ist er auch gar nicht witzig? Er ist nämlich eigentlich ein sehr guter Regisseur, der intelligente, satirische Kurzfilme macht. Dafür gibt es in den deutschen Medien aber leider keine Daseinsberechtigung. Die Arbeitswelt des Humoristen im deutschen Fernsehen sieht so aus, dass man auf der Bühne steht und Einzeiler vor sich hin blubbert. Und dem muss sich auch Böhmermann fügen – obwohl es eigentlich gar nicht seine Profession ist.

Frank Ossenbrink





Ich kenne Konservative, die Ihre „Treckerfahrer“-Stücke per Whatsapp verteilen, aber durchaus auch Grüne oder Linke, die sich über Ihre Sachen beömmeln können. Irgendwie scheinen alle zu glauben: „Der Wischmeyer ist einer von uns!“ Alles richtig gemacht?

Ich bekomme auf jeden Fall Anfragen für Auftritte, wo ich denke: „Wie kommen die denn ausgerechnet auf mich?“ Ich war schon bei Jubiläumsfesten der Grünen, und Jürgen Trittin hatte mich als Redner zu seinem Geburtstag eingeladen. Da wäre ich auch gerne hingegangen, konnte aber nicht. Aber auch Wolfgang Kubickis Frau hat angefragt, ob ich an seinem Geburtstag auftreten kann. Konnte ich leider auch nicht, hätte ich aber gemacht. Es haben aber auch schon Leute beim Staatsanwalt angerufen, weil das, was eine meiner Figuren gesagt hat, eine Verunglimpfung, Rassismus oder was auch immer gewesen sein soll.

ZDF/Sascha Baumann









Aber unter dem Strich dürfen Sie sagen, was Sie wollen?

Ich habe die vielleicht freieste Satiriker-Existenz, die es in Deutschland überhaupt gibt. Es ist bislang so gut wie nie vorgekommen, dass jemand von den Radiosendern gesagt hat: „Das können wir aber auf keinen Fall senden.“ Es wird allenfalls mal auf einen sachlichen Fehler hingewiesen oder auf eine falsche Aussprache. Ansonsten genieße ich echt eine Narrenfreiheit, die unglaublich ist.

Auch bei der heute-show?



Die ganze heute-show ist eine einzige Narrenfreiheit. Eine Insel. Eine Insel innerhalb des ganzen ZDF-Programms. Außer dem Justiziar, der überprüft, dass nicht irgendwelche Gesetze verletzt werden, macht die heute-show, was sie will. Das wäre niemals möglich gewesen, wenn es sich ein Redakteur als Konzept ausgedacht hätte. Aber das ZDF ist da irgendwie reingeschliddert, und jetzt ist es so.

Ein Team der heute-show ist gerade brutal attackiert worden…



Berlin am 1. Mai ist seit Jahren das Epizentrum des selbstgefälligen Irrsinns. Debiles Rowdytum wird mit politischem Handeln verwechselt. Insofern hat mich diese abscheuliche Tat nicht einmal erstaunt. Sie als „Anschlag auf die Pressefreiheit“ zu bewerten verschafft den Tätern aber zu viel der „Ehre“. Es war ein heimtückischer Überfall von kriminellem Pack, nicht mehr, aber auch nicht weniger.





Hatten Sie selbst schon einmal Angst davor, Prügel zu kassieren?

Zum Glück nicht, da ich nicht wie die Kollegen an der „Meinungsfront“ des normalen deutschen Verschwörungspraktikers (das Wort „Theorie“ scheint mir in dem Zusammenhang unpassend) operiere. Dazu fehlt mir auch der Mut.





Blicken wir kurz nach Niedersachsen: Wer ist Ihr Lieblingsminister im Kabinett Weil?

Olaf „Isegrim“ Lies! Ein Wirtschaftsminister, gefangen im Amt eines Umweltministers, der sich aufreibt mit Wolfsabschussprämien und in seinem Wahlkreis Friesland die Windenergie auf Deubel komm raus retten will. Naturschutzgebiete? Alles scheißegal! Hauptsache, die Leute müssen da nicht alle auf dem Deich Schafe hüten gehen.

Und der bereits erwähnte Boris Pistorius?

Der ist der scharfe Hund im Kabinett, die Waffe Stephan Weils im Kampf gegen alles, was dem Land schaden könnte. Das sind auch schon die beiden, die hervortreten.

Und sonst?

Unsere Sozialministerin Carola Reimann habe ich jetzt öfter mal im Fernsehen gesehen. Sympathische Frau. Finanzminister Reinhold Hilbers ist auch ein ganz toller Typ. Alleine schon, weil er aus der Grafschaft kommt. Bodenständig und sympathisch.

Und über allem schwebt Stephan Weil?

Er hat mittlerweile eine Präsidialpräsenz gewonnen. Der lässt einfach seine Minister für sich sprechen. Er hat ja einen sehr schlauen Schachzug gemacht, indem er in diesem sinnlosen Kampf um den SPD-Parteivorsitz erst gar nicht angetreten ist, obwohl er ja wirklich dazu gedrängt wurde. Früher hieß es: „Bei der SPD wird man von den Mitgliedern auf einen Posten gesetzt. Dagegen kann man sich nicht wehren.“ Anscheinend doch.

Vermissen Sie Gerd Schröder?

Der ist durch seine ständigen Hochzeiten ja noch dauernd in der „Gala“ präsent, und er meldet sich auch immer mal wieder zur Tagespolitik. Nachdem Helmut Schmidt von uns gegangen ist, hat er dessen Posten als Altkanzler angenommen. Schmidt hatte in seinen letzten Jahren ja auch wieder mehr zur Politik gesagt. Zum großen Teil allerdings äußerst dummes Zeug. Aber das ist egal. Wenn man nur langsam genug spricht, ist es bedeutend.

Dieses leicht Halbseidene der alten Maschsee-Connection, fehlt das einem niedersächsischen Humoristen nicht?

Ja, die sind alle so brav und nett und machen ihren Job… Die Groko in Berlin ist ein zerstrittener Haufen, der sich über die Presse den ganzen Tag gegenseitig in die Pfanne haut. Aber in der Groko in Hannover gibt es keinen Streit und keine Skandale, aber auch keine schillernden Figuren mehr.

Wie beurteilt der Mann, der oft als Treckerfahrer auftritt, die Krise der Landwirtschaft?

Ich kenne sehr viele Bauern, und sie sind mir vom Naturell her sehr sympathisch. Aber natürlich sehe ich auch die Probleme der industrialisierten Landwirtschaft. Was man der Politik vonseiten der Landwirtschaft vorwirft, ist ja dieses „rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln“, dieses nicht Berechenbare. Und das kann ich als Künstler gerade im Moment sehr gut nachvollziehen. Ich möchte zum Beispiel gerne klipp und klar wissen, ob ich im August auftreten darf oder nicht. Da kann ich mir den Landwirt vorstellen, der auch nicht weiß, was jetzt mit der Düngeverordnung ist, wie lange die hält oder ob nicht schon bald wieder eine neue kommt. Dieser grüne Traum vom bäuerlichen Familienbetrieb ist jedenfalls eine Riesenillusion. Ich weiß gar nicht, ob diese Leute je auf einem Bauernhof gewesen sind.

Jörg Kyas





Und was können die Bauern tun?

Es ist wie mit den Einzelhändlern. Es ist schön, wenn man in eine Buchhandlung geht, wo der Mann in dritter Generation die Reclam-Heftchen ins Regal stellt. Das ist alles toll. Aber es ist halt nicht mehr. Fertig, aus, Ende. Und je eher man das einsieht und sich auf etwas anderes konzentriert, umso besser. Insofern sind ja die Emsländer meine Lieblingsbevölkerung in Deutschland. Die haben nämlich genau das alles kapiert (imitiert die Mundart): „Wenn das eine nicht geht, muss ich eben was anderes machen. Wenn Ferkel nicht mehr gefragt sind, mache ich halt Plastikteile für die Industrie.“

Und darin sind die Emsländer besonders stark?

Westniedersachsen ist so aufgeschlossen, weil es ursprünglich ein weitgehend armer Landstrich war. Der stärker industrialisierte Osten von Hannover, Salzgitter, Braunschweig oder noch deutlich extremer das Ruhrgebiet – die sind alle viel stärker vom Strukturwandel bedroht. Wenn man schon immer sehen musste, wo man bleibt, dann ist man auch innovativer. Deshalb ist das Emsland das Texas von Niedersachsen. Wenn nicht sogar das Kalifornien.

Und das Osnabrücker Land, woher Sie ja selbst stammen?

Das ist ja quasi Emsland. Die Leute da wissen es nur noch nicht. Die Stadt Osnabrück ist natürlich ein bisschen industrieller geprägt durch Klöckner, KME, Karmann… Sagen wir doch einfach: Osnabrück ist das Tor zum Emsland. Dieses „Ich komm‘ zum Glück aus Osnabrück“ ist ja auch nicht einfach nur so dahingefusselt. Falls ich doch noch mal in der Stadt wohnen wollte, dann würde ich nach Osnabrück ziehen. Oder vielleicht nach Oldenburg.

Funktioniert Günther, der Treckerfahrer eigentlich nur in Niedersachsen?

Er lief auch mal eine Zeit in Schleswig-Holstein im Radio, wurde dann aber aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen abgesetzt. Es hieß, die Schleswig-Holsteiner würden diesen Humor nicht verstehen. Keine Ahnung, warum. Wenn man mich fragt, wohnen da doch eigentlich die gleichen Leute wie in Niedersachsen.

Und was zeichnet Schleswig-Holstein ansonsten aus?

Scharf finde ich, was es für absurde Figuren hervorgebracht hat. Der eine Ministerpräsident wird tot in einer Badewanne in Genf aufgefunden. Der andere sagt, er hätte sich von seiner Frau getrennt, weil sie intellektuell nicht mehr mitgekommen ist, und verliert deshalb prompt die Wahl. Oder Peter Harry Carstensen, der ganze Folgen vom „kleinen Tierfreund“ auswendig kennt – ein großartiger Typ. Oder Wolfgang Kubicki. Ein Macho vor dem Herrn – aber keine Frau nimmt es ihm übel. Was sind das für tolle Figuren! Heide Simonis, die nach fünfmaliger Wahlniederlage fragt: „Was wird dann aus mir…?“ Auf der anderen Seite gibt es dort solche Leute wie Holger Hübner, der unter riesigen Entbehrungen vor 30 Jahren das Wacken-Festival aus der Taufe gehoben hat. Oder Rötger Feldmann mit seinen Werner-Comics, die so was von schleswig-holsteinisch sind, aber auch in Süddeutschland gefeiert werden. Oder Torfrock… Diese kleinen Länder sind schon erstaunlich, was ihre kulturelle Vielfalt angeht. Ich staune auch immer über Island, was die alles können – dabei sind sie nur so groß wie Bielefeld. So ist es auch mit Schleswig-Holstein. Dieses Land bietet mehr, als es aufgrund seiner Größe eigentlich müsste.

Gilt das auch für Meck-Pom?

Da kenne ich eigentlich nur Consuela Schwesig. Und ich weiß, dass man da zum Pflügen einmal von links nach rechts durchfährt, zum Wenden kurz nach Polen rein und dann wieder zurückpflügt.

Für die junge Generation spielt sich das mediale Leben längst bei Youtube oder auf Instagram ab. Wann gehen Sie diesen Schritt?

Dazu habe ich echt keine Zeit und keine Lust. Aber ich mache für Radio Bremen einen Podcast! Eigentlich wollten die, dass ich da immer mit einem anderen Gast über irgendein Thema rede. Aber das wollte ich nicht. Schon alleine, weil der Gast in solchen Formaten immer irgendeinen Kram promoten will, und der Gastgeber muss dann eine Viertelstunde mit ihm über dieses Projekt labern, was meist ein irrwitziges Lobgedudel wird. Da habe ich damals schon bei Harald Schmidt immer ausgeschaltet. Also habe ich für den Podcast einen Dauergast – die Unternehmerin Tina Voß aus Hannover, eine gute Freundin von mir.

Dann lassen Sie uns diesen Podcast doch jetzt einfach mal promoten!

Gerne. Der heißt „Wischmeyers Stundenhotel“, und den hören erstaunlicherweise zwischen 40.000 und 50.000 Leute. Zu finden ist er auf der Internetseite von Bremen 2.

Zur Person Dietmar Wischmeyer Dietmar Wischmeyer wird am 5. März 1957 in der kleinen niedersächsischen Gemeinde Oberholsten geboren, die inzwischen zur Stadt Melle gehört. Nachdem er in Bielefeld Philosophie und Literaturwissenschaften studiert hat, geht er zum kurz zuvor gestarteten niedersächsischen Privatradio-Sender ffn. Dort gehört er 1988 zu den Gründungsmitgliedern des Comedy-Universums „Das Frühstyxradio“, für das er zahlreiche Figuren und Serien kreiert. 1996 verlässt er ffn, bleibt dem Sender aber freundschaftlich verbunden. Dieser sendet montags bis freitags seine Radiokolumne „Günther, der Treckerfahrer“, in der er aus Sicht eines Landwirts aus dem fiktiven westniedersächsischen Dorf Plattengülle satirisch das Tagesgeschehen kommentiert. Durch TV- und Radiobeiträge bei anderen Sendern und Live-Auftritte wird Wischmeyer zunehmend auch über die niedersächsischen Landesgrenzen hinaus bekannt. 2012 holt ihn Oliver Welke, der einst selbst zum „Frühstyxradio“ gehörte, zur ZDF-heute-show. Dietmar Wischmeyer lebt in der Gemeinde Niedernwöhren im niedersächsischen Landkreis Schaumburg.