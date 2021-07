Katastrophenschutz in Deutschland : Das hier ist ernst: Warum habe ich schon ewig keine Sirene mehr gehört?

Der Katastrophenschutz in Deutschland gehört auf den Prüfstand, findet unsere Autorin. Und hat ein paar Lesetipps für die zu entspannte Bevölkerung.

Flensburg | Samstag Mittag um zwölf war zuverlässig der Zeitpunkt, an dem mir als Kind regelmäßig ein Schauer über den Rücken lief. Dann war Sirenentest und das langsame Aufheulen wie ein Grusel-Crescendo, das mich in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Heute weiß ich (und damals eigentlich auch schon): Das sollte so. Als Kind hatte ich zwar kaum eine Vorstellun...

