Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Kaum staatliche Hilfe für Freiberufler: Droht jetzt eine Insolvenz-Welle?

Schnelle und unkomplizierte Hilfe in der Corona-Krise: Bei vielen Freiberuflern kommen sie nicht an.

von Louisa Riepe

17. September 2020, 14:36 Uhr

Im März packte Finanzminister Olaf Scholz seine "Bazooka" aus: Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier präsentierte er damals, wie er den angeschlagenen deutschen Unternehmen durch die Corona-Krise helfen wollte – nämlich mit Soforthilfen, Krediten, Stundung der Steuernachzahlungen und Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld. Was ist davon nach einem halben Jahr angekommen? Viele Solo-Selbstständige beklagen: Fast nichts.

