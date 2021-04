Mandy G. ist asexuell : „Wenn ich für immer auf Sex verzichten müsste, wäre das ok“

Mandy G. ist asexuell. In einer Gesellschaft, in der Sex eine große Rolle spielt, fühlt sie sich oft unverstanden.

Dresden | Mandy G. ist 25 Jahre alt. Sie studiert Psychologie und lebt in Dresden. Sie ist asexuell. Was bedeutet das für sie? Hier gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Ich bin asexuell, das bedeutet für mich, dass ich keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen verspüre. Dabei hatte ich schon Sex. Das war eine Erfahrung, die fand ich weder richtig ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.