Größtes Sieb der Ostseeküste : Maschine für saubere Strände: „Schlimm ist es, wenn die Ruhrpottler kommen“

Oliver Kohrt bedient das größte Sieb an der Ostseeküste: Mit einer speziellen Maschine befreit er den Eckernförder Strand von Müll, Seegras und Algen – wenn die meisten Urlauber noch schlafen.

Eckernförde | Einen Strand zu reinigen, das ist ein bisschen wie Schreinerarbeit. „Man hobelt erst die Unebenheiten weg, dann fängt man an zu schleifen“, sagt Oliver Kohrt. Der 52-Jährige sitzt auf einem riesigen Trecker, die linke Hand am Lenkrad, die rechte an einem kleinen Steuerknüppel, den Blick über die rechte Schulter gerichtet – zum wichtigsten Gerät der Ur...

