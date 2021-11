Ortsbesuch vier Monate nach der Flut : „Ich bin noch am Funktionieren“: Wie Menschen im Ahrtal weiterleben

Die Tage nach der Flut hat Irma Kreuzberg nur verschwommen in Erinnerung. Hinterlassen hat die Flut ein verwüstetes Haus und eine bedrohte Existenz. Aufgeben oder wegziehen kommt für Kreuzberg allerdings nicht infrage.

Schwerin/Dernau | Von außen wirkt Irma Kreuzbergs Haus im Ahrtal so, als hätte es die Flutkatastrophe nie gegeben: Die Wände leuchten in orange und lachsfarben. Hoch oben über dem Innenhof flattert ein großes Sonnensegel, darunter ranken sich Weinpflanzen. Auf einem alten Kohleherd steht ein großer Blumenstrauß, in einem Fass wächst ein kleiner Olivenbaum. Nur eine sil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.