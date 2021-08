Chili-Marinade : In fünf Schritten zu perfekten Spareribs

Das Geheimnis richtig guter Spareribs: Zeit. Ansonsten braucht es gar nicht viel: Unser Allround-Rezept funktioniert ganzjährig im Ofen und im Sommer auf dem Grill.

Osnabrück | Am besten fällt das Fleisch beinahe vom Knochen – dann sind Sparerips perfekt. Doch was sind die wichtigsten Schritte, damit das Fleisch schön zart und die Marinade nicht zu dunkel wird? Und: Was ist überhaupt der beste Weg: Smoker, Grill oder einfach im Backofen? Backofen oder Grill? Die gute Nachricht: Alle Wege funktionieren wunderbar und bie...

