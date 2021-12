Aussterbende Sprache retten : Plattdeutsch ist eine Bauernsprache? Platt is miene Heimat!

Wenn meine Großeltern früher mit mir Plattdeutsch sprachen, fand ich das peinlich. Platt galt bei uns Jugendlichen als Bauernsprache. Heute weiß ich: Platt, dat is miene Heimat. Wat was ik een Döspaddel.

Börger/Hamburg | "Kiek moal wer in" steht auf dem großen dunklen Holzschild am Ortsausgang des kleinen emsländischen Dorfes, aus dem ich stamme. "Schau mal wieder vorbei", so die Übersetzung ins Hochdeutsche. Ich mache das regelmäßig, schließlich wohnt meine Familie in Börger. Ich freue mich dann auf das gute Essen meiner Mutter, auf die frische Luft, die Ruhe und Pla...

