Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Glücklich im anderen Geschlecht: Warum sich immer mehr Transmenschen outen

Immer mehr Menschen lassen ihr Geschlecht vor Gericht ändern. Was dieser Schritt bedeutet, erfahren Sie im Nachschlag.

von Louisa Riepe

01. Oktober 2020, 14:46 Uhr

Georgine Kellermann outete sich mit 62 Jahren als Frau. Vorher hatte sie als Mann Karriere gemacht, geheiratet und eine Tochter gezeugt. Journalistin Katharina Preuth hat mit der Studioleiterin des WDR über ihre Veränderung gesprochen und erfahren, wie Familie und Kollegen auf das Outing reagiert haben. Im Podcast berichtet sie, wie sie Georgine Kellermann erlebt hat – und wie die Gesellschaft mit Transmenschen umgehen sollte.

In diesem Podcast stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.



