Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Beschimpft, bedroht, geschlagen: Was Kommunalpolitiker aushalten müssen

von Louisa Riepe

24. September 2020, 14:46 Uhr

Walter Lübcke und Henriette Reker sind nur zwei prominente Beispiele dafür, das Gewalt gegen Politiker in Deutschland zuletzt zugenommen hat. Auch viele kommunale Amts- und Würdenträger berichten von Drohungen und körperlichen Angriffen. Journalistin Sina Wilke hat 13 Betroffene aus dem Norden gesprochen und zeigt sich im Podcast entsetzt über das Ausmaß der Verrohung – und sucht nach Auswegen.

