Vergleich mit anderen Sportarten : Warum die Corona-Pause den Profi-Handball besonders hart trifft

Während Fußballfans die Tage bis zum Championsleague-Finale zählen, sind Handball-Fans nach wie vor ratlos: Wann und wie der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, ist fraglich. Wo liegen die großen Unterschiede beider Sportarten – im Bezug auf die Pandemie?

von Louisa Riepe

06. August 2020, 14:48 Uhr

Osnabrück |



Im "Nachschlag" stellt Moderatorin Louisa Riepe einmal pro Woche ein Thema aus "XL", dem digitalen Wochenend-Paket auf unserer Webseite und in der App, genauer vor. Journalisten erzählen von ihren Recherchen, gewähren Einblick in ihre Erfahrungen vor Ort und beziehen Stellung zu den Themen, die Norddeutschland bewegen.

54° / Speedphotos





Er ist auf Handball-Entzug, gibt Jannik Schappert in dieser Podcast-Folge zu. Dass er einmal so lange ohne die Sportart sein würde, die seinen Beruf und sein Privatleben prägt, hätte der Sportredakteur nie für möglich gehalten. Im April wurde die Bundesliga-Saison abgebrochen, der Meister am grünen Tisch ernannt. Und noch steht nicht fest, wann und wie es weitergeht – ganz anders als in anderen Sportarten, wie beim Fußball, der Formel 1 oder etwa im Tennis. Wo die großen Unterschiede liegen, darum geht es in dieser Folge "Nachschlag".



