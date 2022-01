Ein schmutziger Deal : Atomkraftwerke werden auch mit EU-Einstufung nicht grüner

Die Atomkraft wird auch nicht grüner, wenn die EU sie als solche betitelt, meint unsere Kolumnistin. Um das zu erkennen, braucht es Katastrophen wie in Tschernobyl und Fukushima nicht. Das Jahr beginnt klimapolitisch schlecht.

Schwerin | Pünktlich zum Jahreswechsel hat der Streit der EU-Staaten um die Erfüllung ihrer Klimaziele einen vorläufigen Höhepunkt erreicht: Während in Deutschland drei der sechs letzten noch verbliebenen Atomkraftwerke am Silvesterabend abgeschaltet wurden, hat – fast zeitgleich – die europäische Kommission in Brüssel einen Verordnungsentwurf vorgelegt, nach de...

