2022 wird alles anders? : An diesen Neujahrsvorsätzen scheitern Sie garantiert – wir sagen Ihnen warum

Neujahrsvorsätze stehen mal wieder hoch im Kurs – doch wie in jedem Jahr sind die meisten von ihnen zum Scheitern verurteilt. Warum es 2022 wieder nicht klappen wird, erfahren Sie hier.

Schwerin | Immer wieder kommen Menschen am Ende des Jahres auf die Idee, ab sofort etwas in ihrem Leben ändern zu müssen. "Ab morgen wird endlich alles anders", hört man sie dann in der Silvesternacht sagen. Denn Neujahrsvorsätze haben mal wieder Konjunktur – oder zumindest die Absichten, etwa anders machen zu wollen. Doch bei der Umsetzung erliegen die meisten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.