Soll ich wirklich kündigen? : „Arbeit darf nicht wehtun“: Diese vier Gründe sprechen für einen Jobwechsel

Der Job macht nicht mehr richtig Spaß, aber deswegen gleich kündigen? Das erscheint vielen dann doch zu überhastet. Experten sagen, wann es Zeit für einen Jobwechsel wird – und wann nicht.

Schwerin | Gehen oder bleiben? In regelmäßigen Abständen stehen Angestellte vor dieser Frage. Einer Studie des Karriereportals Xing zufolge ist fast jeder vierte Deutsche unzufrieden in seinem Job. Doch die Entscheidung für einen Arbeitsplatzwechsel fällt vielen nicht leicht. Häufig ist da nur dieses dumpfe Gefühl, das sich nicht so recht greifen lässt. Der Job ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.