Psychotherapeut erklärt : Nicht unter Wasser setzen: Was einen guten Kuss ausmacht

Küssen ist wichtig für die Beziehung – sogar wichtiger als Sex, sagt Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Der Experte erklärt, wie man in einer langen Beziehung die Lust am Küssen erhält und was die größten Fehler sind.

Schwerin | An ihren ersten Kuss erinnern sich die meisten bestimmt noch gut. Alles war aufregend und neu. Doch gerade in einer langjährigen Beziehung verfliegt dieser Zauber oft mit der Zeit. Andere Dinge werden wichtiger, Küsse vernachlässigt. Wieso ist das so und was bedeutet das für die Beziehung? Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Buchautor, weiß, w...

