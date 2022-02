Eingemacht im Vorratsschrank : Ideal für Pizza oder Nudeln: Rezept für selbstgemachte Tomatensoße

Tomatensoße brauchen wir in der Alltagsküche ständig. Vor allem, wenn Kinder am Tisch sitzen, ist sie ein absolutes Grundprodukt. Wer nicht auf Fertigware zurückgreifen möchte, legt sich selbst einen Vorrat an: Mit selbstgemachter Tomatensoße

Im Sommer laden frische und duftende Tomaten zum Experimentieren in der Küche ein. Doch was tun im Winter, wenn Tomaten weder Saison noch sonderlich Geschmack zu bieten haben? Ganz einfach: Gute Dosentomaten nutzen. Tatsächlich sind stückige Tomaten aus der Dose überhaupt kein No-Go – richtig zubereitet empfehlen sogar Spitzenköche damit zu Hause zu ar...

