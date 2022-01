Karrierecoach gibt Tipps : Vom Vortrag bis zur Konferenz: Mit diesen Tipps haben Introvertierte Erfolg

von Laura Alena Nowak

20. Januar 2022, 14:02 Uhr

Introvertierte sind häufig in sich gekehrt und ruhig. Im Job kann das dazu führen, dass sie übersehen werden. Expertin Sylvia Löhken gibt Tipps, wie Introvertierte bei der Arbeit erfolgreich sind.

Viele Introvertierte denken, dass sie sich verändern müssen, um Erfolg zu haben – mehr aus sich heraus kommen, lauter und extrovertierter werden. Ein Trugschluss, sagt Autorin und Karrierecoach für Intro- und Extrovertierte, Sylvia Löhken. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Nachfolger Olaf Scholz seien introvertiert. Löhke weiß, wie introvertierte Menschen in bestimmten Situation reagieren und gibt Ratschläge wie sie fünf typische Situationen im Berufsalltag erfolgreich meistern können:

1. Die eigene Leistung zeigen: Viele Introvertierte würden denken, dass Chefs automatisch ihre gute Arbeit bemerken würden, sagt Löhken. In Wahrheit aber sei nicht immer klar erkennbar, wer im Büroalltag was leiste. Sie warnt: „Die wahrgenommene Kompetenz ist ein großer Teil des beruflichen Erfolgs.” Gerade in Homeoffice-Zeiten rät die Expertin daher, dem Chef beispielsweise eine E-Mail zu schreiben, wenn eine wichtige Aufgabe erledigt sei. Außerdem helfe es, gut über Kollegen und erfolgreiche eigene Projekte zu sprechen.

Was ist Introversion? Was ist Introversion? Introvertiert heißt wörtlich „nach innen gewandt”. Mittlerweile lasse sich anhand von Hirnregionen nachweisen, wie introvertiert wir bei bestimmten Eigenschaften seien, sagt Sylvia Löhken. Dabei gebe es drei Bereiche:

2. Im Chaos arbeiten: Introvertierte arbeiteten am besten in einer ruhigen Umgebung ohne ständige Stimulation wie Geräusche, sagt Löhken. Im Großraumbüro würden ihnen geräuschunterdrückende Kopfhörer, Ohrstöpsel oder der Rückzug in einen Konferenzraum helfen. Introvertierten mit viel Menschenkontakt, beispielsweise in der Gastronomie, rät sie zu regelmäßigen Ruhephasen: „Das kann ein Spaziergang sein, das Sitzen in einem Restaurant oder ein Powernap.” Auch im Homeoffice sei es wichtig, dass Introvertierte für sich sorgten. „Wenn ich als Introvertierte im Homeoffice zwei Kinder im Vorschulalter rumhopsen habe und einen Partner, der nebenan eine Videokonferenz macht, habe ich die Stimulation trotzdem”, beschreibt Löhken.

Boris Schafgans DGPh

3. In der Konferenz überzeugen: Konferenzen kämen Introvertierten eigentlich entgegen, meint Löhken: „Die wirklich wichtigen Entscheidungen werden vorher abgestimmt.” Das sei „intro-gerecht”, denn diese Absprache erfolge im Eins-zu-eins-Gespräch. Damit Introvertierte im Meeting nicht stumm bleiben, empfiehlt sie: „Es ist gut sich vorzunehmen, eine bestimmte Anzahl an Beiträgen zu leisten.” Bei Videokonferenzen könnten Introvertierte den Chat nutzen, um nicht übergangen zu werden. Außerdem könnten sie ihrem Chef ihr Anliegen im Voraus ankündigen.

4. Bei Kritik nicht einknicken: Bei kritischen Bemerkungen von Kollegen können introvertierten Menschen sprachliche Strategien helfen. Wenn jemand beispielsweise sage „Ihre Zahlen können so nicht stimmen”, empfiehlt Löhken als Antwort einen Brückensatz. Das sind Formulierungen, mit denen man unfaire verbale Angriffe abwehrt und zum eigentlichen Thema zurückkehrt. So sei eine mögliche Antwort: „Wir waren auch ganz überrascht, wir haben die Zahlen zweimal geprüft und sie stimmen tatsächlich. Die Frage ist: Warum sind die so?” Wichtig sei dabei immer freundlich zu bleiben und sich klar auszudrücken.

5. Den Vortrag meistern: Eine Rede halten oder etwas präsentieren, das sei für einige Introvertierte purer Stress, sagt Löhken. Dabei hätten die ritualisierten Reden einen Vorteil: Wenn einer redet, hören die anderen zu. Übung helfe dabei. „Je öfter wir diese Situation erleben und überleben, desto sicherer fühlen wir uns”, sagt Löhken. Für den erfolgreichen Vortrag brauche es zusätzlich nur eine Struktur, beispielsweise die Fünf-Satz-Technik. Das ist ein fester Aufbau mit Einleitung, drei inhaltliche Punkte und der Kernbotschaft am Schluss. Strukturierte Denker könnten so sogar improvisierte Reden schnell aufbauen. Allen Introvertierten gibt Löhken ein Zitat von Country-Sängerin Dolly Parton auf den Weg: „Find out who you are an do it on purpose“. Wer also introvertiert ist, sollte seine Stärken und Schwächen erst einmal selbst kennen lernen, einen Weg finden, damit umzugehen – und so auf seine Weise erfolgreich werden.