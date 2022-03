Mode made in Mönchengladbach : Warum C&A Jeans jetzt wieder in Deutschland produzieren lässt

Jahrelang ließ Moderiese C&A seine Jeans in Asien fertigen. Doch jetzt holt das Unternehmen einen Teil der Produktion nach Mönchengladbach, obwohl das teurer ist. Ab März werden die Jeans made in Germany verkauft - zu einem erschwinglichen Preis.

Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok – wer die weitläufige, helle Halle betritt, hört, dass hier gearbeitet wird. Das Surren der Nähmaschinen schlägt einem ebenso entgegen wie das Zischen der Hydraulik der Maschinen. An den Tischen und Nähmaschinen in der Halle verteilt sitzen Frauen und Männer bei der Arbeit. Die Halle gehört zur „Factory for Innovation ...

