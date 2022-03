Roboter und KIs übernehmen : Was machen Arbeitnehmer, die wissen, dass ihre Arbeit bald überflüssig sein wird?

Wer braucht Lkw-Fahrer, wenn autonomes Fahren zum Standard wird und was machen Call-Center-Mitarbeiter, wenn Chatbots die Kundenfragen beantworten? Die Digitalisierung macht viele Jobs überflüssig. Auch Thomas’ Beruf bei einer Telefon-Hotline wird es wohl bald nicht mehr geben. Er schult deswegen um.

Ob an den Produktionslinien der Lebensmittelhersteller oder Autobauer, ob bei Banken, in der Versicherungsvermittlung, an Supermarktkassen oder in der Pflege: Automatisierung und Digitalisierung sind auf dem Vormarsch. Wer sein Berufsfeld im „Job-Futoromat“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung eingibt, der ist vielleicht sogar überrascht...

