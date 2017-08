Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli um 45 000 auf 2,518 Millionen gestiegen. Damit gab es 143 000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 5,6 Prozent.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 09:55 Uhr