von dpa

09. Februar 2020, 17:22 Uhr

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr wegen des Orkans «Sabine» nach und nach bundesweit einstellen. Man habe sich entschieden, «beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen», schrieb die Bahn am Sonntagnachmittag in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.