Wegen sintflutartiger Regenfälle ist das EM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Frauen gegen Dänemark am Abend abgesagt worden. Die Partie werde am Samstag nicht mehr stattfinden können, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Wann die Partie in Rotterdam nachgeholt wird, war zunächst unklar.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 21:56 Uhr