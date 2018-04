von dpa

07. April 2018, 16:37 Uhr

In Münster hat es nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Tote gegeben, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Ermittlerkreisen. Zuerst hatten die «Rheinische Post» und «Spiegel Online» über Tote bei dem Vorfall berichtet.