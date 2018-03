von dpa

08. März 2018, 14:22 Uhr

Der bisherige Justizminister Heiko Maas (SPD) soll in der neuen Bundesregierung als Nachfolger von Sigmar Gabriel Außenminister werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Parteikreisen in Berlin. Zuvor hatte «Spiegel online» darüber berichtet.