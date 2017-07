Das Internationale Olympische Komitee will am 13. September sowohl die Sommerspiele für 2024 als auch für 2028 vergeben. Die außerordentliche Vollversammlung der IOC-Mitglieder traf am Dienstag in Lausanne einen entsprechenden Beschluss.

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 17:20 Uhr